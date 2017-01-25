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Airbus re-establishes ties with Sultan clan via Flynas deal
Mentioned in this article
- Mohammed bin Salman
- Airbus Group
- Salman bin Abdulaziz
- Sultan bin Abdulaziz
- Khaled bin Sultan
- General Authority of Civil Aviation
- Nas Air
- Kingdom Holding Co
- Jean-Marc Forneri
- Edouard Balladur
- Abdullah
- Bucephale Finance
- Flynas
- Ayed Al Jeaid
- Saudi Fransi Military Contract
- Mohammed Al Zeer
- Waleed bin Talal
- Ares Holdings
- Kacy Fares Grine
- National Airlines Services
- Makshaff Services
- Sultan Bin Abdulaziz International Arabian Horse Festival
- Sulaiman Al Hamdan
- Bandar Al Muhanna