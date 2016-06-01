SAUDI ARABIA
Alsalam enters the Salman era
Alsalam Aircraft, which was established during the Sultan bin Abdulaziz era to handle local offset contracts associated with Saudi Arabian aeronautical deals, is adapting to the new order in Riyadh.(...)
[ 425 words ]
[€5,2]
MENTIONED IN THIS ARTICLE :
Alsalam Aircraft |
Sultan |
Salman |
Mohammed bin Salman |
Yahya al-Ghoraibi |
Sikorsky |
US Air Force |
Khaled bin Sultan
➔ See the 21 keywords
Alsalam Aircraft
Sultan
Salman
Mohammed bin Salman
Yahya al-Ghoraibi
Sikorsky
US Air Force
Khaled bin Sultan
Taqnia
Royal Saudi Air Force
Sultan bin Abdulaziz
BAE Systems
Founded in 1988
Alsalam Aircraft Co
Saudi Arabian Airlines
Mohammad Noor Fatallah
Global Aerospace Services Inc
Abdul-Rahman bin Abdullah al-Zamil
Zamil Group
Ahmed Jazzar
Boeing
More articles
on this theme
and/or region