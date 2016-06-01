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Issue no. 760 dated 01 june, 2016
SAUDI ARABIA

Alsalam enters the Salman era

Alsalam Aircraft, which was established during the Sultan bin Abdulaziz era to handle local offset contracts associated with Saudi Arabian aeronautical deals, is adapting to the new order in Riyadh.(...) [ 425 words ] [€5,2]

MENTIONED IN THIS ARTICLE : Alsalam Aircraft | Sultan | Salman | Mohammed bin Salman | Yahya al-Ghoraibi | Sikorsky | US Air Force | Khaled bin Sultan ➔ See the 21 keywords


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